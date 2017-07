Oost-Groninger graanjenever rijpt jaar in zilte Dollardlucht

(Foto: Gert Noordhoff)

Een jaar lang ligt het te rijpen, in een houten vat, op een geheime plek langs de Dollard: graanjenever uut het Oldambt. De jenever is gestookt van oude, vergeten Groningse graansoorten door destilleerderij Alambik in Midwolda.

Oude graansoorten terug in het Oldambt

Zwarte haver, eenkoorn of rode emmer, het zijn graansoorten die in het verleden veel in het Oldambt werden verbouwd. Moderne graansoorten met een hogere opbrengst hebben deze traditionele soorten verdreven. Maar sinds kort worden de oude soorten weer geteeld in het Oldambt.



Onder meer dankzij Gert Noordhoff. Hij is een van de initiatiefnemers van De Graanrepubliek, een groep enthousiastelingen die oude gewassen opnieuw wil introduceren.



De zilte lucht van de Dollard

Volgens Noordhoff zijn de oude graansoorten gezonder, beter voor de bodem en milieuvriendelijker. Eerder werd er al brood gebakken en bier gebrouwen van de oude gewassen. Nu is er ook een jenever.



De drank werd gestookt door Zarco Nesic van destilleerderij Alambik in Midwolda. 'Het is een heerlijke jenever geworden die we nu al hadden kunnen bottelen', zegt Noordhoff. Toch duurt het nog een jaar voor de Oost-Groninger jenever op de markt komt want volgens Noordhoff ontbreekt er nog een ingredient: de zilte lucht van de Dollard.



Schotse en Ierse whiskystokers

Het idee kreeg de landbouwer van beroemde Schotse en Ierse whiskystokers. Zij claimen dat de zeelucht zorgt voor een unieke, ziltige smaak. 'Een jenever gestookt van granen, die geteeld zijn op de voormalige bodem van de Dollard, met ook nog een vleugje Dollard-zilt', droomt de initiatiefnemer.



Een jaar lang op een geheime plek

Komend weekend op het gelijknamige festival in Hongerige Wolf wordt de jenever overgepompt in een houten vat. Daarna komt het vat een jaar lang op een geheime plek langs de Dollard te liggen.