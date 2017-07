Weer 'fijn op reis' dankzij de Zonnebloemauto voor mindervaliden

'Heel fijn om hier mee op reis te gaan.' Mevrouw Strunding is de eerste huurder van de Zonnebloemauto in Winschoten. En daar is ze maar wat blij mee. Nu kan ze op bezoek bij haar zoon en schoondochter in Mijdrecht.

De speciale rolstoelauto van stichting De Zonnebloem kan gehuurd worden door mindervaliden, die zo toch een uitstapje kunnen maken. In onze provincie kon de auto tot nu toe alleen in de stad Groningen worden gehuurd, sinds woensdag ook in Winschoten. In heel Nederland staan er inmiddels 39.'Ik ben altijd afhankelijk van anderen en dat is lastig', vertelt mevrouw Strunding. Ze is vanaf haar middel verlamd. 'Nu hoef ik niet meer te wachten of er een taxi komt.'Mevrouw Strunding heeft zelf al een chauffeur geregeld. Wie niemand heeft die kan rijden, kan gebruik maken van een vrijwilliger van De Zonnebloem.De huurprijs van de auto is veertig euro per dag. Dat hij nu ook in Winschoten te huren is, is mede te danken aan een bijdrage van de gemeente Oldambt. Rolstoeler pakt gewoon de auto met chauffeur (2014)