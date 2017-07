Stad schiet oorlogsmuseum financieel niet te hulp

De gemeente Groningen gaat het Canadian Allied Forces Museum (CAFM) niet financieel ondersteunen. Het museum maakt nu gratis gebruik van een pand van de gemeente. Vanaf volgend jaar moeten ze betalen, maar ze kunnen de huur niet ophoesten.

Het museum kan volgens afspraak tot volgend jaar gebruik maken van het pand aan de Ulgersmaweg. Ze hebben dan tien jaar gratis in het pand gezeten. Als tegenprestatie deden de vrijwilligers kleine onderhoudswerkzaamheden.Het stadsbestuur wil het museum vanaf volgend jaar niet meer tegemoetkomen in de huurprijs. 'We moeten consequent blijven. Een lagere huur zou gewoon een stevige subsidie betekenen. Dat zou scheef zijn, ook richting andere culturele instellingen', aldus wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).Daarnaast heeft het museum ook geen aanvraag ingediend voor extra financiën via de cultuurnota en kwam het eerdere subsidieverplichtingen niet na.De gemeente wil daarom na tien jaar huur gaan vragen voor het gebruik van het pand. 'De locatie lijkt ons gewoon goed te verhuren', zegt de wethouder.De gemeente verwacht jaarlijks zestig- tot zeventigduizend euro aan huurinkomsten te kunnen bijschrijven als de loods in de verhuur gaat.Beide partijen zijn wel met elkaar in overleg geweest om het museum in het pand te laten zitten tot 2020. Dan zouden ze nog een rol van betekenis kunnen spelen bij het vieren van 75 jaar bevrijding van de stad Groningen.Als het museum er tot 2020 zou willen blijven zitten, moest er een huurprijs van vijfduizend euro per maand worden betaald; zo'n zestigduizend euro per jaar. Maar dat geld krijgt het museum niet op tafel. Daardoor lijkt een vertrek de enige optie.