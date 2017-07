LIVE: FC Groningen presenteert Lars Veldwijk

FC Groningen presenteert vanmiddag Lars Veldwijk. De nieuwe spits van de Trots van het Noorden wordt om 15.30 uur aan de pers gepresenteerd. Hij gaat een meerjarig contract tekenen.

FC Groningen neemt hem over van het Belgische KV Kortrijk, dat hem de afgelopen maanden aan het Noorse Aalesunds FK verhuurde.De persconferentie in het Noordlease Stadion is via onderstaande livestream te volgen.