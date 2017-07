Robben raakt geblesseerd bij potje tennis

Arjen Robben is tijdens zijn vakantie geblesseerd geraakt. Dat gebeurde bij een potje tennis. Volgens zijn club FC Bayern München heeft hij een kuitblessure opgelopen.

Robben gaat niet mee met FC Bayern naar Azië voor de oefencampagne, maar blijft in München. Daar werkt hij aan zijn herstel. Zijn club hoopt dat hij zo snel mogelijk weer aan kan sluiten bij het eerste elftal.De website isarjenrobben.geblesseerd.com is al bijgewerkt. Daarop wordt bijgehouden wanneer de Bedumer wel en niet geblesseerd is.