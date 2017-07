Fietsers krijgen het voor het zeggen op de Beijumerweg

Fietsers krijgen ruim baan op de Beijumerweg tussen Zuidwolde en de Amkemaheerd in Stad. De weg wordt een fietsstraat. Er rijden dagelijks meer fietsers dan auto's over de weg.

Er komt een verkeersbord aan het begin van de straat te staan, waaruit blijkt dat de auto te gast is op de weg. Op het wegdek wordt een rode markering aangebracht van 3,5 meter. De weg wordt aangepakt door de gemeenten Groningen en Bedum.Het fietsveiliger maken van de Beijumerweg is opgenomen in de dorpsvisie van Zuidwolde. Per dag komen er 1200 fietsers en 900 motorvoertuigen langs. Met de aanpak moet het duidelijker worden dat de fietser prioriteit heeft op de Beijumerweg.De werkzaamheden beginnen dit najaar.