Veldwijk krijgt nummer negen: 'FC Groningen is puur gevoelskwestie'

Lars Veldwijk heeft een contract voor drie jaar bij FC Groningen getekend. Welk bedrag FC Groningen voor hem heeft betaald, wil zijn vorige club KV Kortrijk niet openbaar maken. Daar had hij nog een doorlopend contract.

Veldwijk krijgt komend seizoen rugnummer negen. 'Veldwijk gaat hier goed passen', weet technisch manager Peter Jeltema. 'Hij is goed in het strafschopgebied, erg doelgericht, maar kan anderen ook laten scoren. Redenen waarom hij hier furore kan maken.'Met het aantrekken van de spits is de selectie rond, zegt directeur Hans Nijland. 'Het is nu klaar. Er komen geen spelers meer bij, tenzij er bepalende spelers weggaan, of als een buitenkans zich aandient.''Een maand voor het begin van de competitie je selectie rond hebben geeft een heerlijk gevoel', vervolgt Nijland.'Het waren lange onderhandelingen', zegt de directeur. 'Het is niet makkelijk onderhandelen met Belgen, het ging er soms heftig aan toe. Maar Japan is ook gelukt', refereert Nijland aan de deal van Ritsu Doan. 'Dus waarom niet met Belgen?'Veldwijk hoopt zo snel mogelijk aan te sluiten bij de eerste selectie, die woensdagmiddag richting Duitsland vertrok voor een trainingskamp. Dan moet er nog wel een grote plooi worden gladgestreken met de club waar KV Kortrijk heb in de afgelopen maanden aan verhuurde, Aalesunds FK in Noorwegen.Het huurcontract loopt pas eind deze maand af. 'En ik moet nog een wedstrijd spelen komende zondag. Maar mijn gevoel ligt al bij FC Groningen. Ik ga in gesprek met de club, kijken wat er mogelijk is.. Ik hoop ook dat ze mij begrijpen.'Dat zijn gevoel al bij FC Groningen ligt, heeft volgens de spits ook met Ron Jans te maken. De technisch manager van FC Groningen was in 2015 trainer van Veldwijk bij PEC Zwolle.'Dat hij en Ernest Faber mij opzochten, was belangrijk voor mij', zegt Veldwijk. 'Ik heb met Jans ooit één aanvaring gehad, toevallig tegen FC Groningen, maar de relatie was altijd heel goed, de beste die ik heb gehad met een trainer. Mijn keuze voor FC Groningen is een keuze op gevoel, ik ben blij en trots dat ik hier heb getekend.''En ik ben fit, het seizoen mag van mij beginnen. Ik heb in de afgelopen maanden twintig wedstrijden gespeeld, dus ik heb geen voorbereiding nodig!'