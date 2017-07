Tien jaar les in een noodgebouw; voor ouders is de maat vol

Voor een groep ouders van de Theo Thijssenschool in Hoogezand is de maat vol. Hun kinderen krijgen al ruim tien jaar les in een noodgebouw aan de Boomgaard in de wijk Vosholen.

Afgelopen maandag bleek na een wolkbreuk het dak zo lek als een mandje en kwamen meerdere plafondplaten naar beneden. Dat was voor de ouders de druppel die de emmer deed overlopen.In een brief aan de gemeente eisen ze dat die nu actie onderneemt. 'Het zijn eigenlijk bijzetlokalen, die prima zijn voor een jaartje of vijf. Maar ze zijn nu al ruim tien jaar in gebruik. Je ziet overal de leksporen', vertelt John Meijer, één van de bezorgde ouders.Meijer heeft een kind in groep 2. 'Ik durf het nog wel aan, maar prettig is het niet. Wat als zo'n plafondplaat naar beneden komt, terwijl de kinderen hier zitten?', vraagt hij zich af.Meijer concludeert dat de ouders niet veel kunnen uitrichten. Daarom heeft hij zijn pijlen op de gemeente gericht. 'Het belangrijkste is dat de nieuwe school zo snel mogelijk klaar is. We zouden graag zien dat de gemeente meer actie gaat ondernemen.'Onderwijswethouder Erik Drenth is op de hoogte van de zorgen. 'Het is inderdaad geen permanent gebouw. We wachten al heel lang op een nieuwe school, maar zitten door de aardbevingen met diverse problemen.'De ouders zijn ook bezorgd over de brandveiligheid. Drenth: 'De brandweer inspecteert het gebouw ieder jaar. Ook nu is het weer goedgekeurd. Maar we zullen hier in een uitgebreide brief op terugkomen bij de ouders.'