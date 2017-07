Lichaam gevonden in water (update)

(Foto: 112Groningen/Gerrie de Groot)

In het water langs de Koopmanlaan in Beerta is woensdagmiddag een lichaam gevonden.

Volgens de politie gaat het om een 68-jarige man uit Finsterwolde. Hij werd sinds dinsdagavond vermist. Eerder werd via Burgernet een oproep gedaan om naar de man uit te kijken.



De politie sluit een misdrijf uit