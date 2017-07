Provincie stoft op initiatief ChristenUnie oud monumentenfonds af

Het behoud en herstel van monumenten in Groningen moet als het aan de ChristenUnie ligt meer prioriteit krijgen. De partij is daarom flink gaan spitten en ontdekte dat er nog een oud fonds in het provinciehuis op de plank lag: het Cultuurfonds voor Groninger monumenten.

Geschreven door Martijn Folkers

Vijf miljoen

Voor de twee fondsen wordt zo'n vijf miljoen euro vrijgemaakt. 'Dit moet bijdragen aan een beter onderhoud van erfgoed', stelt fractievoorzitter Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.



Bijdrage ministerie

Aan het fonds voor leningen en subsidies voor Rijksmonumenten is ook een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toegevoegd. Zo moet volgens de ChristenUnie meer mogelijk zijn om restauratie en beheer van kerken, molens, borgen en andere monumenten in onze provincie te garanderen.



