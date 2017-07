Modernisering timmerfabriek Oomkens zorgt voor zeven banen en vergroening

Timmerfabriek Oomkens BV uit Middelstum gaat dankzij een subsidie van ruim een half miljoen euro uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) het maken van houten kozijnen vooruitstrevend moderniseren. De impuls levert zeven extra banen op.

Het productieproces wordt omgevormd van traditioneel maakwerk naar computergestuurd. Daarbij komt er een houtskeletbouwstraat in een nieuwe loods. Als resultaat kan het bedrijf straks als enige bedrijf in Noord-Groningen complete gevelelementen leveren, inclusief afgelakte en van beglazing voorziene kozijnen.Klanten kunnen daarmee op de bouwplaats meer snelheid maken en er is minder kans op schade en fouten. Oomkens schuift daarmee op van timmerfabriek naar gevelproducent. De modernisering levert zeven FTE extra op, bovenop het behoud van de bestaande negentien FTE.Timmerfabriek Oomkens is sinds 1994 gevestigd in Middelstum en één van de grootste werkgevers in het dorp. Het bedrijf is in 1967 begonnen in Toornwerd door de vader van de huidige eigenaar Klaas Oomkens (62).Oomkens stond voor de keuze om op de oude manier door te gaan of te moderniseren. Om daarmee het bedrijf bestaansrecht en een duurzame toekomst te geven.De huidige medewerkers worden omgeschoold tot operators, zodat zij straks het geavanceerde productiecentrum kunnen bedienen. De modernisering draagt ook bij aan de vergroening van het productieproces. Zo neemt het energieverbruik met de helft af.De planning is dat de eerste machine begin september operationeel is. Een paar instructeurs uit Italië komen dan naar Middelstum om het personeel te instrueren. Een tweede machine, een computer gestuurde afkortzaag, komt eind september naar Middelstum.De tekeningen voor de nieuwe hal liggen inmiddels bij de gemeente Loppersum ter beoordeling. Een voorwaarde van de toegekende subsidie is om het binnen drie jaar te effectueren. Oomkens geeft aan van opschieten te houden en hij wil zo snel mogelijk de uitbreiding en vernieuwing doorvoeren.De doelstelling van de RIG is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park in Groningen. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal veertig miljoen euro beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen en de provincie Groningen.