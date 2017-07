Raad van State buigt zich over gasbesluit

De Raad van State in Den Haag buigt zich vandaag over de bezwaren tegen het gasbesluit van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Waar gaat het precies over?Het gasbesluit werd eind vorig jaar genomen: Kamp besliste in eerste instantie dat de NAM jaarlijks maximaal 24 miljard kuub gas uit de Groninger bodem mag halen. Het besluit geldt voor de komende vijf jaar.Tegen dit gasbesluit zijn meer dan twintig beroepsschriften ingediend. Die komen van burgers, de Groninger Bodem Beweging (GBB) en milieuorganisaties. Verder hebben de provincie, de negentien Groninger gemeenten en de Veiligheidsregio Groningen samen bezwaar aangetekend.Dit deden ze bij de hoogste bestuursrechter die ons land kent: de Raad van State.In april paste Kamp het gasbesluit aan: hij verlaagde de maximale gaswinning met tien procent naar 21,6 miljard kuub per jaar. Dat deed hij op advies van het Staatstoezicht op de Mijnen Die verlaging in het gasbesluit was voor de NAM reden om ook naar de Raad van State te stappen. Het gaswinbedrijf vindt dat de minister onduidelijkheid schept door binnen een jaar de veiligheidsnormen te veranderen.Door de aanpassing van Kamp besloot de Raad van State om de behandeling van alle bezwaren tegen het gasbesluit met twee maanden uit te stellen.De Raad van State behandelt vandaag de bezwaren van alle partijen in één keer: tegenstanders van het gasbesluit én de NAM. Mochten de rechters niet iedereen vandaag kunnen horen, dan gaat de zaak morgen verder.De uitspraak wordt pas over een paar maanden verwacht.