Noord Vandaag: 'Groninger museum te duur? Ze hebben een punt'

Waarom komen er zo weinig Groningers naar het Groninger Museum. Daar probeert directeur Andreas Blühm het antwoord op te vinden. En verandering in te brengen.

In Noord Vandaag somt Blühm enkele argumenten op die hij voorbij heeft horen komen. 'Men zegt: het kan morgen ook nog wel, men gaat later met een tante uit Amerika mee en sommigen vinden het te duur. Dan hebben ze een punt. Voor kinderen en studenten hebben we het al gratis gemaakt', vertelt hij.Om daar verandering in te brengen, heeft de directeur een medewerker buitendienst aangesteld. 'Die staat buiten, en gaat in gesprek met mensen.'En expostities voor en over Groningers, zoals Ede Staal? Blühm: 'Daar zou ik even over na moeten denken, maar waarom niet?'