Stad is aardig voor internationale studenten en expats

De gemeente Groningen oogst lof met het welkomstbeleid dat zich richt op internationale studenten en expats. De stad heeft internationale erkenning gekregen met dat beleid door de 'URBACT Good Practice' onderscheiding te ontvangen.

URBACT is een Europees fonds voor integrale stedelijke ontwikkeling. Als een bepaalde aanpak, zoals dit welkomstbeleid, goed werkt dan zal het als voorbeeld worden gebruikt voor anderen in Europa.Het welkomstbeleid zorgt er voor dat internationale studenten en expats ondersteund worden in het zoeken van een woning, werkgelegenheid en communicatie.Burgemeester Peter den Oudsten is blij met de onderscheiding. 'We willen er samen met de kennisinstellingen voor zorgen dat al deze talenten een fijn verblijf in onze stad kunnen hebben.Als ze dan later elders hun carrière voortzetten, kijken ze met een goed gevoel terug op hun verblijf in Groningen. Zo krijgen we steeds meer ambassadeurs voor onze stad.'Met de onderscheiding is Groningen ook geplaatst voor het gelijknamige festival in Tallin (Estland) in oktober van dit jaar. Het festival is een onderdeel van de Europese Unie.Meerdere steden presenteren zich daar met succesvolle beleidsmaatregelen. Zo zal Groningen zich dus presenteren met het welkomstbeleid. Namens Nederland zijn ook Heerlen en Schiedam vertegenwoordigd.