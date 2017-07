FC Groningen betaalt 375.000 euro voor Veldwijk

FC Groningen heeft ongeveer 375.000 euro betaald aan KV Kortrijk voor spits Lars Veldwijk. Dat melden bronnen aan RTV Noord.

KV Kortrijk wil de transfersom niet bekendmaken en algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen wil het bedrag niet bevestigen. Of Kortrijk een doorverkooppercentage bij de transfer heeft bedongen is onbekend.Nijland is wel erg blij met de komst van de 25-jarige aanvalsleider. 'Lars is een grote sterke spits die bij Zwolle heeft bewezen doelpunten te maken', aldus de directeur. 'En hij kan ook doelpunten aangeven.'Woensdagochtend liet Nijland nog weten dat 'er een haar in de soep' zat. 'Dat was een lelijke haar. Misschien hebben we nu een klein beetje te veel toegegeven, eerlijk gezegd. Maar je kunt in onderhandelingen niet altijd de winnaar zijn.''Er waren meerdere clubs in het spel', aldus Nijland. 'Maar het is een zeer verantwoorde deal.'