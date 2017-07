Statenfracties willen 'Moerdijkregeling' voor Groningers

Inwoners van onze provincie mogen niet de dupe worden van ruimtelijke ontwikkelingen in hun woon- en leefomgeving. Wanneer dat wel zo is, moet er een garantieregeling zijn dat Groningers hun woning altijd kunnen verkopen.

De SP, CDA, D66 en Partij voor de Dieren pleiten voor deze Groninger variant op de 'Moerdijkregeling'. De gemeente Moerdijk kwam inwoners van het dorp Moerdijk tegemoet, die last hadden van verschillende chemische bedrijven in hun leefomgeving.Moerdijkers hebben de garantie om ten allen tijde hun woning te verkopen. Zij krijgen dan zo'n 95 procent van de taxatiewaarde door de gemeente uitgekeerd.In onze provincie moet een dergelijke regeling bezorgde inwoners een steuntje in de rug geven, betoogt SP-fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek. 'In Moerdijk zie je dat het werkt', vertelt hij.'Er heeft nog niemand gebruik gemaakt van de regeling. De inwoners van Moerdijk hebben nu de zekerheid en dat neemt veel onzekerheid over de waarde van hun woning weg.''In onze provincie heb je ook een aantal gebieden waar deze regeling goed zou kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan de EemsDelta-regio. Het is nu aan het college om deze regeling concreet uit te werken.Mastenbroek verwacht een meerderheid in Provinciale Staten zodat Gedeputeerde Staten in kaart kan brengen wat een dergelijke regeling voor Groningen betekent.