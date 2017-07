'Er komen te weinig Groningers naar het Groninger Museum'

Het Groninger Museum is een grote publiekstrekker in de stad, maar directeur Andreas Blühm vindt dat er te weinig Groningers naar toe komen. Hij wil daar verandering in brengen.

'Het is het probleem van bijna elke stad', vertelt Blühm. 'De Parijzenaren gaan ook niet naar het Louvre. De vraag is: hoe krijg je mensen naar het museum?''Je hebt als Groninger een bucketlist met plekken waar je geweest moet zijn. De Martinitoren, FC Groningen en als derde het Groninger Museum. Velen hebben twee van de drie wel gehad, maar het museum niet. Het is een feit, maar ik leg me er niet bij neer', vertelt Blühm.'We hebben prachtige dingen in ons museum en een mooi programma met activiteiten. Alleen is het niet bekend genoeg in de stad zelf. Zelf hebben we het idee dat we een reputatie van een cultuurcentrum hebben, waar je stil moet zijn en niks mag aanraken.''Dat valt heel erg mee', zegt Blühm. 'We hebben verschillende interactieve tentoonstellingen gehad van bijvoorbeeld Herman Brood en David Bowie. Ook hebben we permanent leuke dingen. Ik weet zeker dat als je er bent geweest: het is nooit saai.''We wilden weten waarom Groningers niet naar het museum komen. Vaak horen we dat de prijzen te hoog zijn. Dan denk ik: dat valt mee, maar ik denk wel dat we meer kunnen doen. Onlangs hebben we de toegang voornkinderen en studerenden gratis gemaakt.''Ook zijn er mensen die zeggen dat het museum te ver weg ligt van Vinkhuizen', vertelt Blühm. 'We hebben onlangs een medewerker buitendienst aangenomen. Zij gaat op stap en vraagt mensen of ze in het museum geweest en waarom ze niet zijn geweest.'