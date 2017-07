Geen extra manuren voor aanpak fietsendiefstal, maar een tweede fietsslot

Er komen geen extra maatregelen rondom de aanpak van fietsendiefstal in de stad. Dat laat burgemeester Peter den Oudsten weten na de analyse van de politie over fietsendiefstal te hebben gelezen.

Volgens de burgemeester hoeven er geen extra manuren ingezet te worden om het aantal diefstallen terug te laten dringen. 'Wel is de gedachte dat we mensen met relatief eenvoudige, goedkope middelen kunnen wijzen op de risico's op fietsendiefstal', laat Den Oudsten weten.Zo zou een tweede fietsslot al helpen. De politie laat weten dat zo'n tweede slot de kans op diefstal verminderd.Eerder lanceerde de burgemeester het plan om duurdere fietsen te voorzien van een chip . Het is nu nog onduidlijk of dat plan ook echt vorm gaat krijgen.Vorig jaar zijn er in totaal 3360 fietsen gestolen in de gemeente Groningen. Dat zijn er 172 minder dan in 2015. In het eerste kwartaal van 2017 zijn er ook minder fietsen gestolen dan in het eerste kwartaal van 2016. De daling van het aantal gestolen fietsen is het grootst in de binnenstad.Aan het eind van 2016 zijn meerdere personen aangehouden. De politie vermoedt dat de daling van het aantal diefstallen te maken heeft met die aanhoudingen.