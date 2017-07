Rob Mulder trakteert zichzelf op drie bakkies koffie

(Foto: RTV Noord)

Als je drie koppen koffie per dag drinkt, leef je langer. Dat heeft een groot internationaal onderzoek uitgewezen. Goed nieuws voor de koffiedrinkers. Goed nieuws ook voor Rob Mulder. Vandaag trakteerde hij zichzelf op drie bijzondere bakkies bij koffiewetenschapper Gerben Engelkes van Black and Bloom in Groningen.

Geschreven door Rob Mulder

Verslaggever/presentator