Raad stad wil dat college rug recht houdt tegen NAM

De gemeenteraad van Groningen heeft woensdag in een spoeddebat uitgesproken het college unaniem te steunen in de strijd voor een betere nieuwbouwregeling van de NAM.

De stad heeft twee bezwaren tegen de regeling. Het eerste is de vergoeding die ontwikkelaars krijgen als ze aardbevingsbestendig willen bouwen. Die zou te laag zijn. Daardoor zouden veel ontwikkelaars voor hun panden liever gebruik maken van de maatwerkvoorziening.Bij zo'n traject kijkt de NAM vanaf het begin af aan naar het ontwerp. Daardoor duurt de bouw langer en daar heeft de stad geen belang bij, gezien het nijpende tekort aan woningen. Daar komt nog bij dat de NAM volgens de stad teveel invloed krijgt op het ontwerp, bijvoorbeeld in de keuze voor een constructie of een bepaald materiaal.Ondanks de bezwaren van de stad is de nieuwe regeling wel gepubliceerd. De hele raad wilde weten wat nu de status is van de regeling. Volgens wethouder Van der Schaaf is met de NAM afgesproken dat de stad externe adviezen inwint.Die adviezen zouden bindend zijn. 'Als dat niet zo blijkt te zijn dan zou dat buitengewoon teleurstellend zijn. Dan moeten we bekijken wat onze juridische positie is.'De raad wilde ook weten hoe groot het leed van woningzoekers is. Dat is groot volgens de wethouder. Hij noemde de tachtig koopwoningen in het Ebbingekwartier als voorbeeld. 'De start van de bouw is daar anderhalf jaar vertraagd. We hebben veel mails gehad.''Mensen zaten met hypotheekoffertes die afliepen, moesten tijdelijke woningen huren. Het heeft mensen op extra kosten gejaagd.'Van der Schaaf benadrukte verder nog maar eens dat de NAM zich wat de stad betreft nergens mee mag bemoeien en alleen de rol van financier zou moeten hebben. 'Maar zolang dat niet het geval is moeten we ons richten op de regeling van de NAM en proberen we die te verbeteren.'