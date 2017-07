Voedselbank Delfzijl moet verhuizen

De voedselbank in Delfzijl moet op zoek naar een ander onderkomen. Het huidige gebouw - een oude gymzaal - kampt met de nodige gebreken en staat op de lijst om tegen de vlakte te gaan.

Ruim 170 gezinnen uit Delfzijl, Appingedam en Loppersum maken gebruik van de voedselbank. Dat aantal is stijgende.Voorzitter Kees Pol luidde in maart al de noodklok. De verwarming ging regelmatig stuk, het dak lekte en de vloer was aan het 'golven'. Dat brengt de nodige gevaren met zich mee voor vrijwilligers die met een ladder iets moeten pakken van een stellage.De gemeente heeft de problemen met het dak en de verwarming opgelost. De voedselbank krijgt een tegemoetkoming voor de extra gemaakte kosten. Maar daarmee zijn de problemen niet structureel opgelost.Volgens de gemeente Delfzijl loont het niet om te investeren in het oude pand. Daarom is de gemeente samen met het bestuur van de voedselbank op zoek naar een nieuw onderkomen. Volgens voorzitter Kees Pol is de kans groot dat de voedselbank de Havenstad verlaat.'We hebben een pand op het oog in Appingedam. In Delfzijl zijn de mogelijkheden schaars, want het moet ook met openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Daarnaast is Appingedam voor mensen uit Loppersum ook wat dichterbij', vertelt Pol.Naar verwachting wordt na de zomervakantie duidelijk waar de voedselbank naartoe gaat.