'Melkveebedrijven vallen niet direct om door nieuwe fosfaatregels'

Melkveehouder Dirk Bruins van LTO Noord verwacht dat de meeste boerenbedrijven voldoende veerkracht hebben om de nieuwe fosfaatregels op te vangen.

'Ik denk dat het voor de meeste bedrijven rendabel is. Ik denk niet dat de bedrijven er direct door zullen omvallen', vertelt Bruins tegen RTV Drenthe . Hij benadrukt wel dat elk bedrijf min of meer in het gedrang komt door de nieuwe regels die vanaf 1 januari gaan gelden.Boeren moeten volgend jaar 8,3 procent minder fosfaatrechten hebben. Hiermee moet de productie weer onder het maximum van 84,9 miljoen kilo fosfaat komen. Gebeurt dit niet, dan volgen nieuwe maatregelen.Voor boeren betekent dit dat ze minder mest mogen uitrijden en koeien weg moeten doen.