Natuur- en duurzaamheidseducatie gaat verhuizen om meer mensen te trekken

De natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE) gaat verhuizen van Beijum naar het Stadspark. In het Stadspark komen meer mensen dan op de locatie in Beijum en daarom zou een verhuizing volgens het stadsbestuur een goede zaak zijn.

De NDE brengt kinderen in aanraking met de natuur. Ze hebben kinderwerktuinen, maar bieden ook lesmateriaal aan. De tuinen blijven wel in Beijum, maar het educatiecentrum gaat verhuizen. Het NDE is sinds 2009 opgericht toen het natuurmuseum is gesloten.Het centrum zou zich in het Stadspark moeten vestigen in de ruimte van de kinderboerderij. Het educatiecentrum trok in Beijum sinds de oprichting zo'n 2.5000 bezoekers per jaar. Bij de kinderboerderij komen jaarlijks 120.000 mensen. Door een verhuizing krijgt het educatief centrum waarschijnlijk een groter bereik en dus meer bezoekers.Niet alleen het bezoekersaantal van de kinderboerderij komt speelt mee in de keuze om te verhuizen. Ook de aanwezigheid van stichting De Wandeling zou positief kunnen uitpakken voor het aantal bezoekers van het educatiecentrum.