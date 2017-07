Stad verwacht dat er ruimte is op het nieuwe station voor internationale bussen

De kans is groot dat de internationale bussen op het nieuwe Hoofdstation aan de noordkant komen te staan. Dat blijkt uit gemeentelijke stukken waarin wordt gesproken over de aanpak van de zuidzijde van het station.

De Groninger gemeenteraad sprak zich eerder uit over het behoud van plekken voor internationale bussen. In eerdere plannen bleek daar namelijk geen ruimte voor te zijn. PvdA, CDA, ChristenUnie en Student en Stad wilden dat het gemeentebestuur plekken voor de bussen zou creëren.Of de internationale bussen ook daadwerkelijk aan de noordzijde van het station komen te staan, is overigens nog wel afwachten. De gemeente wil in de nog te maken visie voor de noordzijde van het station opnemen dat er vier haltes komen. Definitief is het dus nog niet.De Flixbus, die onder meer naar Duitsland rijdt, is de grootste gebruiker van de internationale bushalte. Na overleg met dat bedrijf denkt het stadsbestuur dat vier haltes voldoende zullen zijn.