Lukkien haalt wederom oude bekende naar FC Emmen

FC Emmen heeft Anco Jansen aangetrokken. De oud-speler van BV Veendam wordt in Emmen herenigd met de Veendammer trainer Dick Lukkien.

Jansen (28) onderging dinsdag een kijkoperatie aan zijn knie, meldt RTV Drenthe . 'Normaal gesproken staat er zes tot acht weken voor. Ik ga mijn stinkende best doen om binnen die periode inzetbaar te kunnen zijn', zegt de nieuwe aanwinst.De aanvallende middenvelder speelde 2,5 seizoen in het shirt van BV Veendam. Daar was Lukkien een seizoen lang assistent van een andere Groninger, Joop Gall.Na het faillissement van de club speelde Jansen nog voor De Graafschap, Roda JC en de afgelopen twee seizoen voor het Turkse Boluspor. FC Groningen huurde hem in 2008 van FC Zwolle, maar hij speelde geen enkele keer in de hoofdmacht.