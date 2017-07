Directie NNT schrapt debuutvoorstelling artistiek leider

De debuutvoorstelling van artistiek leider Julie van den Berghe van het Noord Nederlands Toneel (NNT) is afgelast. Er zou niet genoeg vertrouwen zijn.

Dat melden Dagblad van het Noorden en de Volkskrant. De directie heeft besloten de voorstellingen te annuleren.Het gaat om de theaterproductie 'Het Huis van Bernarda Alba' van Federico Garcia Lorca. Na de première, begin oktober in Groningen, zou de voorstelling op tournee door Nederland.Volgens zakelijk directeur Harmen van der Hoek 'was dit niet het juiste moment om een bepaalde kwaliteit van deze productie te kunnen garanderen'.Volgens Van der Hoek moet de eerste grote productie van een nieuwe artistiek leider goed voor de dag komen. 'Gezien de voorbereidingen en de research rond Het Huis van Bernarda Alba hadden wij daar onvoldoende vertrouwen in', zegt hij tegen de Volkskrant.Van den Berghe is sinds dit jaar de artistiek leider bij het NNT. Ze vormt een duo met choreograaf Guy Weizman, die eerder al wel zijn debuut maakte. De twee zijn de opvolgers van Ola Mafalaani.Overigens maakte Van den Berghe vorige maand speciaal voor Oerol al een voorstelling met het NNT. Dat was geen succes en de voorstelling moest worden ingekort.