Man aangevallen met onbekend voorwerp (update)

(Foto: De Vries Media)

In de Hortensialaan in de stad Groningen is woensdag aan het begin van de avond een man aangevallen met een onbekend voorwerp. Omstanders zeggen dat er een ruzie heeft plaatsgevonden die mogelijk met drugs te maken had.





Het slachtoffer is gewond geraakt en naar het UMCG gebracht. De politie heeft de straat afgezet en doet sporenonderzoek.



Getuigen

De aanval gebeurde op de stoep voor een woning. Er waren meerdere mensen getuige van het incident. Zij worden op het politiebureau gehoord.



De dader is nog niet gevonden.









