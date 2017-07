Noord-Groningen getroffen door stroomstoring (update)

Noord-Groningen is woensdagavond getroffen door een stroomstoring. Bij ruim zesduizend huishoudens en bedrijven viel de elektriciteit uit.

Het betrof ruwweg het gebied tussen Kantens, Uithuizen, Godlinze en de Eemshaven.Tijdens de storing reden er geen treinen tussen Uithuizen en Roodeschool. Een inwoner van Roodeschool meldde dat de straatverlichting ook uitviel.Eerst werd gedacht dat de oorzaak van de storing in Uithuizen lag, maar Enexis-woordvoerder Bob Winckels meldt donderdagochtend dat kortsluiting in een middenspanningsstation in de Eemshaven de boosdoener is.Winckels: 'Toen we rond kwart voor twaalf meldingen kregen dat de stroom was uitgevallen, zijn we op onderzoek uitgegaan. Er bleek rook uit het station te komen. Daarin is alles dubbel uitgevoerd. Dus de ene helft is uitgeschakeld en de andere helft heeft het overgenomen'.Rond kwart voor vier in de morgen was de storing opgelost. De oorzaak van de kortsluiting is onbekend.