Stroomstoring treft 6100 huishoudens in Noord-Groningen

Een deel van Noord-Groningen zit sinds woensdagavond laat zonder stroom. Vanuit onder andere Roodeschool, Uithuizen en Spijk komen meldingen.

Een inwoner van Roodeschool meldt dat de straatverlichting ook uit is. Daarnaast zijn de spoorbomen voor de veiligheid automatisch naar beneden gegaan.Tijdens de storing rijden er geen treinen tussen Uithuizen en Roodeschool. Houd de actuele stand van zaken in de gaten via de website van de NS. Enexis meldt dat 6100 huishoudens zijn getroffen. De storing komt voort uit een probleem in de Sint Jacobsdrift in Uithuizen.Wanneer de stroring is verholpen, was donderdag aan het begin van de nacht nog onduidelijk.