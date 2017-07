Oud-speler Veendam wordt technisch directeur voetbalbond Maleisië

Onderste rij, vierde van links: Peter de Roo (Foto: RTV Noord)

Peter de Roo, oud-speler van Veendam, is per 1 september technisch directeur van de voetbalbond van Maleisië.

De 47-jarige De Roo woont en werkt sinds 2009 in Australië.



Drie goals voor Veendam

Middenvelder De Roo debuteerde in het seizoen 1989/1990 in het shirt van Veendam en kwam tot twaalf duels in de Eerste Divisie. Ook in de jaargangen 1994/1995 en 1995/1996 speelde hij aan De Langeleegte. De Roo scoorde in alle drie seizoenen namens Veendam telkens één keer.



Na zijn tijd bij Veendam voetbalde De Roo nog zes seizoenen in het shirt van Cambuur Leewarden. Daar werd hij na zijn actieve carrière eerst assistent-trainer en later techisch directeur.