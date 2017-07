Protestboer levert weer melk, maar krijgt geen geld

Boer Henk Gommer uit Zevenhuizen is weer 'on speaking terms' met FrieslandCampina. Dat wil zeggen: het zuivelconcern neemt zijn melk weer af, maar Gommer krijgt er geen geld voor.

Want ze zijn het nog steeds niet eens. Gommer blijft weigeren de 'Kringloopwijzer' in te vullen. Met die Kringloopwijzer moeten boeren bijhouden hoeveel nitraat, fosfaat en andere afvalstoffen zij op hun boerderij produceren.De Kringloopwijzer was eerst alleen verplicht voor boeren met een mestoverschot, maar sinds vorig jaar ook voor grondgebonden boeren die de mest op eigen land kwijt kunnen. Gommer is zo'n 'grondgebonden' boer. Hij weigert aan de verplichting te voldoen, omdat hij die beschouwt als onnodig bureaucratisch papierwerk.Daarop besloot FrieslandCampina dus zijn melktransportwagens niet meer langs de boerderij van Gommer te sturen. De boer besloot daarom noodgedwongen zijn melk in de gierkelder te laten lopen.Dat hoeft dus nu niet meer. Gommer: 'Gelukkig wordt de melk weer opgehaald. Want de melk in de mestkelder laten lopen, is ook drie keer niks.'Het geld dat Gommer zou krijgen voor zijn melk, schenkt FrieslandCampina nu aan een goed doel. Welke, moet nog in overleg met Gommer worden bepaald. De kosten van het ophalen worden wel van de gift afgetrokken.Als Gommer vijftig medestanders vindt, staat FrieslandCampina weer open voor een nieuw gesprek. Tot die tijd heeft Gommer de keus: òf alsnog de papierwinkel invullen, of geen geld voor zijn melk.