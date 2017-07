Internationale onderzoekers doen inspiratie op in Westerkwartier

Twee bussen vol internationale onderzoekers komen donderdag naar het Westerkwartier om zich te laten informeren over coöperaties en burgerinitiatieven.

De eerste bus zet koers naar het Curringherveld bij Kornhorn. Dat natuurgebied wordt al jaren beheerd door inwoners van het dorp. Bus twee rijdt langs verschillende plaatsen in de regio, onder leiding van Eric Veldwiesch van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.'Ze kijken op welke manieren burgers zichzelf verenigen. We beginnen in Garnwerd en via een rondrit komen we onder meer in Niehove, Noordhorn en we eindigen in Oostwold. Daar is in de Gaveborg een coöperatieve supermarkt. En natuurlijk laten we ook zien wat onze eigen coöperatie doet', zegt Veldwiesch.Gebiedscoöperatie Westerkwartier ging drie jaar geleden van start en wil groene ondernemers, natuurbeheerders, kennisinstellingen, overheden en burgers in de regio laten samenwerken.De onderzoekers zijn in Nederland vanwege de conferentie Practising the Commons in Utrecht, waarin burgerinitiatieven centraal staan. 'Ik hoop te horen hoe ze dat in de rest van de wereld aanpakken', zegt Veldwiesch.De onderzoekers komen uit onder meer Amerika, India en een aantal Afrikaanse landen.