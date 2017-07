Caravan en camper populair bij Groningers

Ruim één op de 25 Groningers heeft een caravan of een camper.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Drenthe is koploper wat betreft het bezit van een caravan of camper: daar heeft ruim één op de twintig inwoners er eentje. Friesland en Overijssel volgen; Groningen staat op de vierde plaats.Driekwart van alle caravans en campers in Nederland stond op 1 januari van dit jaar op naam van een 50-plusser. Deze groep bezit 71 procent van alle caravans en 78 procent van de campers.Verder daalde het bezit van het aantal caravans vorig jaar met vijf procent. Het aantal campers steeg met 27 procent.