Camping Wedderbergen moet stoppen met bomenkap

Camping Wedderbergen moet nog even geduld hebben. De vergunning die de eigenaren kregen voor bomenkap en graafwerkzaamheden, is weer ingetrokken. De familie Fluttert wil het terrein herinrichten en een deel van de kampeerplaatsen verplaatsen.

De eigenaren begonnen met hun werkzaamheden, maar er kon nog bezwaar worden ingediend - en dat gebeurde: de nieuwe plekken liggen in een beschermd natuurgebied.Burgemeester en wethouders van Bellingwedde verleenden de vergunning met het voorbehoud dat de familie Fluttert nog een aparte vergunning moest aanvragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Dat is nodig voor de definitieve aanleg van de nieuwe plekken.Nu moeten de eigenaren een nieuwe vergunningsaanvraag indienden voor het hele plan. Die wordt dan opnieuw beoordeeld.Ook zijn de campingeigenaren met de provincie in gesprek over het vervolg. Zo praten ze over compensatiegroen op een andere plek. Wedderbergen is een van de grootste campings in Oost-Groningen.