Krijgt Winsum een uitzwaaifeestje?

Een ritueel om het opheffen van de gemeente Winsum te gedenken. Dat moet er komen, vindt Nico Werkman, fractievoorzitter van de tweemansfractie Christen Democratie Winsum (CDW) 2.0.

In 2019 gaat de gemeente Winsum samen met Bedum, De Marne en Eemsmond. 'Aan dit historisch moment moet aandacht worden geschonken.'Werkman denkt aan een uitzwaaifeest, een boek of een ander aandenken voor de inwoners. De gemeente moet daar volgens hem geld voor beschikbaar stellen. 'Je moet dit punt markeren op één of andere manier. Het college kan dan op zoek naar leuke ideeën', zegt fractievoorzitter Werkman. CDW 2.0. denkt zo'n honderdduizend euro nodig te hebben om stil te staan bij de opheffing van de gemeente.GroenLinks is voor. 'Wij zien dit feestje wel zitten', zegt fractievoorzitter Ab Bruininks. Wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie) wijst erop dat niet het college maar de gemeenteraad uiteindelijk moet bepalen of er een afscheidsritueel komt. De raad zet het punt binnenkort op de agenda.