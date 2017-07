Ayo (8): 'Waarom moet ik naar Afrika? Ik kom uit Nederland'

Burgemeester De Jonge en Ejiro Okotie (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'Mama, het klopt niet. Ik kom niet uit Afrika, ik kom uit Nederland. Daar ga ik niet heen.' De 8-jarige Ayo Okotie en zijn moeder Ejiro uit Hoogezand zijn uitgeprocedeerd en moeten terug naar Nigeria.

Schrijnend

De gemeente Hoogezand-Sappemeer laat het er niet bij zitten en komt in actie. 'Een heel schrijnende situatie', noemt burgemeester Peter de Jonge het. Moeder Okotie is sinds 2003 in Nederland en woont vanaf 2011 in Hoogezand. Haar zoontje is hier geboren.



Mensenhandel

'Ze komen allebei net zes maanden te kort om hier een definitief verblijf te krijgen. Maar in Nigeria zijn ze niet veilig', zegt De Jonge. Ejiro Okotie was in Nigeria het slachtoffer van mensenhandel en werkte mee aan een Nederlands politie-onderzoek naar die praktijken.



Brief naar Dijkhoff

De gemeente stuurde in april een brief naar staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie, met het verzoek moeder en zoon alsnog een verblijfsvergunning te geven. Daarop is nog geen antwoord gekomen.



Maatschappelijke onrust

Hoogezand-Sappemeer zoekt nu de publiciteit, 'vanwege maatschappelijke onrust'. 'Mevrouw is actief binnen de kerk en als overblijfmoeder op de school van haar zoon. Daar zal ook grote onrust ontstaan', verwacht De Jonge.



Waarom?

De kleine Ayo weet pas sinds vrijdag dat hij en zijn moeder mogelijk terug moeten naar Nigeria. 'Waarom?, was zijn eerste vraag. Dat heb ik geprobeerd uit te leggen. Hij moest zo hard huilen', vertelt zijn moeder.



'We willen alles proberen'

Burgemeester De Jonge hoopt dat Dijkhoff alsnog met de hand over zijn hart strijkt. 'Wij vinden de situatie zó ernstig, dat we alles willen proberen. Stille diplomatie, maar we moeten ook dit soort dingen doen.'