Lopend Vuur: Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist

Het bekende nummer van Stef Ekkel en René Karst 'Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist', is op YouTube meer dan zes miljoen keer bekeken. En het zou het levensmotto van veel noordelingen kunnen zijn.

We weten dan we meer moeten bewegen, gezonder moeten eten en minder moeten roken en drinken. En toch neemt het ongezonde gedrag juist toe, blijkt uit een GGD-onderzoek.Uit dat onderzoek blijkt verder dat Drenten zich heel gelukkig voelen. Het geluksgevoel is er zelfs groter dan elders in het land. Hebben Stef en René dan gelijk?Onze stelling vandaag: Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist.Wat is jouw mening over dit onderwerp?