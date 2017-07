Ook mannelijke verdachte zaak Jesse van Wieren in hoger beroep

Rhowan P. gaat in hoger beroep. Samen met zijn vriendin Desiree G. werd hij eind juni veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het ombrengen van Jesse van Wieren uit Leens.

Dinsdag werd al bekend dat Desiree hoger beroep aantekent. Zij had het gevoel dat ze haar verhaal niet goed heeft kunnen doen tijdens de rechtszaak.De 28-jarige Van Wieren raakte vermist na het stappen in de oudejaarsnacht van 2016. Honderden vrijwilligers hielpen zoeken. Na enkele dagen werd zijn verminkte lichaam gevonden in de tuin van Rhowan en zijn vriendin in Kloosterburen.