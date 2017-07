Jeugdvoetbaltrainer in bezit van kinderporno

De politie heeft kinderporno aangetroffen gevonden bij een 38-jarige voetbaltrainer uit Groningen. Op de telefoon en computer van de man vond ze 1500 pornografische beelden van voornamelijk minderjarige jongens.

De Nederlandse politie kreeg een tip van de Zwitserse politie. Op de beelden zijn voornamelijk minderjarige jongens te zien. Donderdag moest hij voor de rechter verschijnen.



Stoppen met training

De officier van justitie eist een werkstraf van 200 uur en 180 voorwaardelijke celstraf. Ook moet de man stoppen met het geven van training aan jongens onder de 18.



De Groninger zegt zelf dat hij gehackt is, maar daar gelooft de officier van justitie niets van. 'De politie heeft grondig onderzoek gedaan en er is geen enkele aanwijzing dat u bent gehackt', riposteerde die.



Voetbaltrainingen

Voetbal is zijn lust en zijn leven, vertelde de man aan de rechter. Zijn advocaat voegde hieraan toe dat de man buiten het voetbal nauwelijks sociale contacten heeft. 'Als je dit van hem afneemt, zijn de gevolgen desastreus.'



De rechter doet over twee weken uitspraak.