Kids United moet op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

Kids United moet na acht jaar op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. De afgelopen jaren werd de voetbalclub voor kinderen met een beperking gesponsord door McDonald's Groningen.

'McDonald's heeft ons de afgelopen acht jaar geweldig ondersteund', zegt Margriet Kukler van Kids United. 'Nu zijn we op de achtergrond in alle rust bezig met de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor.'Hoewel er nog geen man overboord is, is een hoofdsponsor wel essentieel voor de toekomst van de club. Kids United is contributievrij en leeft van sponsoren, acties en donaties. De club is de afgelopen jaren uitgegroeid tot meer dan alleen een voetbalclub.Kids United bestaat nu ruim veertien jaar, maar heeft nog altijd geen eigen complex. Dit jaar is de club het goede doel van de 4 Mijl van Groningen. Met het geld dat wordt ingezameld tijdens de 4 Mijl hoopt Kids United die droom werkelijkheid te laten worden.