Stadsschouwburg zit door NNT met gat in programmering

De Stadsschouwburg Groningen moet op zoek naar tien nieuwe voorstellingen nadat het Noord Nederlands Toneel (NNT) heeft besloten de stekker uit de voorstelling Het Huis van Bernarda Alba te trekken. 'Wij betreuren het, maar het is een voldongen feit', zegt Elly Jonker van de schouwburg.

Het NNT heeft al een streep door de productie gezet voordat de repetities zijn begonnen. 'Als gezelschap zijn we tot die conclusie gekomen. Het vertrouwen binnen de groep mensen die werken aan de voorstelling was er niet. Het ligt niet aan één persoon', laat zakelijk directeur Herman van der Hoek weten.Voor de schouwburg betekent het dus een flink gat in de programmering. 'Normaal gesproken is er eigenlijk nooit één datum vrij in het theatherseizoen. De druk op onze schouders is enorm. Onze programmeur is gelukkig erg creatief, maar die is nu wel op vakantie. Wij hebben wel de wens om weer een grote voorstelling binnen te halen', aldus Jonker.De voorstelling van artstiek leider toneel Julie van den Berghe zou de tweede worden bij het NNT. Haar eerste voorstelling is tijdens de laatste editie van Oerol opgevoerd. Overigens ging dat ook al niet zonder slag of stoot: dat stuk werd met een uur ingekort. Tijdens het researchproces dat voorafgaat aan de repetities, werd de keuze gemaakt om het stuk niet op de planken te brengen. 'We hadden niet het vertrouwen met een kwalitatief product op tournee te gaan.' Volgens Herman van der Hoek lag het niet aan de kwaliteit van het script.Vooralsnog lijkt het dus niet echt te vlotten met voorstellingen van Van den Berghe bij het NNT. Toch wil de zakelijk leider niet verder uitweiden over de positie van de, pas aangetrokken, artistiek leider. 'We zijn op dit moment met elkaar in gesprek. Het is te vroeg om conclusies te trekken over haar positie binnen het NNT.'De groep mensen die aan de geannuleerde voorstelling werkt, zal voor een ander project worden ingezet. Dat zal in elk geval geen grote-zaal-productie worden. Het Huis van Bernarda Alba was dat wel.