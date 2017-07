Nog dit jaar duidelijkheid over nieuw sportpark Winsum

De gemeente Winsum wil dit jaar nog duidelijkheid geven over het nieuwe sportpark. De plannen hebben vertraging opgelopen en zijn duurder geworden.

De gemeente wil een aantal nieuwe sportvelden aanleggen waar zowel hockey, korfbal als voetbal gespeeld kan worden.De geplande toegangswegen zorgen niet voor een goede doorstroom op de N361. Niet wenselijk vindt de provincie. De gemeente moet daarom met de plannen opnieuw naar de tekentafel.'De ontsluiting moet ergens anders komen. We moeten dus komen met een nieuw ontwerp', vertelt wethouder Bert Westerink. Een alternatieve toegangsweg zou bij de Garnwerderweg kunnen komen volgens hem. Hij hoopt in het najaar met een nieuw plan te komen.Ook is het plan duurder geworden omdat het een duurzaam sportpark moet worden. Bijvoorbeeld door hout(snipper)kachels, zonnepanelen en warmtepompen bij de bestaande, maar ook nieuw te realiseren, (club)gebouwen.Ook wordt de komst van kleine windmolentjes onderzocht.