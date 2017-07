Nieuwe tafelbrug bij Zuidhorn is klaar voor transport

Afgelopen weekend werd de nieuwe spoorbrug tussen Zuidhorn en Noordhorn geplaatst, komende zaterdag wacht de volgende klus. Dan wordt de nieuwe tafelbrug over het Van Starkenborghkanaal op de plek gelegd.

De brug van 61 meter is gebouwd in het Friese Sumar en wordt vrijdag via het water naar zijn definitieve plek gebracht, met hulp van een duw- en trekboot. De manier waarop is bijzonder. De brug wordt deels onder water vervoerd. De bogen steken nog wel boven het kanaal uit, het dek ligt onder water.Donderdag is een begin gemaakt met de voorbereidingen op het transport. Het scheepvaartverkeer in het Van Starkenborghkanaal ligt daarvoor tijdelijk stil.De oude tafelbrug is in april gesloopt. Fietsers en voetgangers tussen Noord- en Zuidhorn moeten sinds die tijd gebruikmaken van een pontje. Auto's kunnen over de rondweg.