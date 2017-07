Handtekeningenactie en overlevingspakket voor boer Gommer

'Dit gaat echt te ver! Wij steunen Henk Gommer, zodat zijn melk gewoon wordt opgehaald en uitbetaald door Friesland Campina. De Kringloopwijzer moet niet verplicht zijn voor grondgebonden melkveehouders.'

Netwerk Grondig, de belangenorganisatie van en voor de grondgebonden melkveehouderij, is een handtekeningenactie begonnen voor de boer uit Zevenhuizen.Gommer weigert de 'Kringloopwijzer' in te vullen. Die is dit jaar ingevoerd om bij te houden hoeveel nitraat, fosfaat en andere afvalstoffen boeren produceren. De Kringloopwijzer was eerst alleen verplicht voor boeren met een mestoverschot, maar nu ook voor grondgebonden boeren die de mest op eigen land kwijt kunnen. Gommer is zo'n 'grondgebonden' boer. Hij weigert aan de verplichting te voldoen, omdat hij die beschouwt als onnodig bureaucratisch papierwerk.Uit protest liet Gommer 15.000 liter melk weglopen in de gierkelder. Inmiddels heeft hij een compromis gesloten met FrieslandCampina. Die haalt de melk weer op, maar Gommer krijgt er niet voor betaald. De opbrengst gaat naar een nader te bepalen goed doel.Netwerk Grondig vindt dit echt niet kunnen. Zij willen dat Gommer gewoon weer wordt uitbetaald en dat de Kringloopwijzer niet langer verplicht is voor grondgebonden melkveehouders.De belangenorganisatie is daarom een handtekeningenactie begonnen. De ingezamelde handtekeningen zullen over tien dagen worden overhandigd aan FrieslandCampina. Grondig schenkt Gommer verder een levensmiddelenpakket, dat bedoeld is als 'overlevingspakket'.