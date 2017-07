Stad eist huur: oorlogsmuseum wil weg

Het Canadian Allied Forces Museum (CAFM) in Groningen wil sowieso vertrekken uit de gemeente Groningen. Dat zegt de oprichter, Heiko Ates. Woensdag werd duidelijk dat de gemeente definitief huur wil vragen voor het pand waarin het museum nu nog voor niets zit.

Het oorlogsmuseum over de bevrijding zit sinds 2010 gratis in een loods aan de Ulgersmaweg. De stad heeft nu besloten jaarlijks minstens 60.000 euro huur te vragen. Dat bedrag kan het museum, dat geen entree heft, niet ophoesten.Ates zegt in vergevorderde gesprekken te zijn met een andere gemeente. Om welke dat gaat, wil hij nog niet zeggen.Het oorlogsmuseum kan nog ruim een jaar in het huidige pand blijven. Daarna wil de gemeente huur ontvangen.