Vernieuwingsplannen voor bevingswijk zijn in de herfst klaar

Dit najaar komt er een definitief vernieuwingsplan voor Opwierde-Zuid. De wijk in Appingedam gaat op de schop om bevingsbestendig te worden gemaakt. De afgelopen weken konden bewoners ideeën inbrengen voor hun wijk.

In Opwierde-Zuid worden 462 huizen aangepakt. Daarvan worden 64 versterkt. Bij 233 huizen krijgen bewoners de keuze voor versterking of sloop en nieuwbouw. Zij moeten daar dit najaar over beslissen.De resterende 165 woningen zijn zogenoemde vliesgevelwoningen. Die kunnen per rijtje worden versterkt met een staalconstructie aan de twee buitenste huizen van een blok. Dat kan omdat de rijtjeshuizen betonnen vloeren hebben uit één stuk, die zich volledig uitstrekken over de huizenblokken.Het is de bedoeling dat er veel groen komt in de opgeknapte bevingswijk. De plannen worden verder uitgewerkt in samenspraak met de bewoners van de betreffende straat of buurt.