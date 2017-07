RUG bouwt zonnepark op Zernike Campus

Op de Zernike Campus in de stad Groningen worden deze maand 1700 zonnepanelen aangelegd in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

De zonnepanelen wekken evenveel stroom op als jaarlijks door 1600 huishoudens wordt verbruikt. De RUG gaat de opgewekte energie echter zelf gebruiken. Eén van de bestemmingen voor de stroom is de onderzoeksapparatuur in het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI).De bouw van de zonnepanelen wordt deels gefinancierd met een subsidie voor bedrijven en non-profitinstellingen om het opwekken van duurzame energie te stimuleren.De zonnepanelen worden half september 2017 in gebruik genomen.