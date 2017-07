Onrust over aanvraag dijkverlaging in Termunterzijl

Meestal wordt gevraagd om een dijkverhoging, maar in Termunterzijl is een aanvraag ingediend voor een dijkverlaging.

De aanvraag is ingediend door eigenaar Arie Heuvelman van Hotel Termunterzijl. Andere dorpsbewoners zijn er, op zijn zachtst gezegd, niet blij mee.Het gaat om een binnendijk. Door die twee meter te verlagen wil Heuvelman zijn hotelgasten een beter uitzicht geven. Dorpsbewoner en ondernemer Marco Hassing: 'Het geeft een totaal andere aanblik van de haven en het dorp. En het is een beschermd dorpsgezicht. Het verbaast mij dat dit allemaal in werking is gesteld.'Hassing is eigenaar van café-restaurant Jachthaven in Termunterzijl. 'Toen wij hier in 2011 begonnen, wisten we dat we in een haven zaten en dat daar een dijk omheen ligt. Dan moet je nu niet zeuren dat die dijk weg moet.'De dorpsbewoners hebben het nieuws uit de krant moeten vernemen, zegt Hassing. 'Wij willen duidelijkheid. Volgende maand gaan ze weer verder praten en dan willen wij daar ook graag bij zijn.'De gemeente Delfzijl wil niet reageren, maar bevestigt dat een vergunning is aangevraagd voor de dijkverlaging. Waterschap Hunze en Aa's laat weten dat de verlaging technisch mogelijk is, maar dat die 'zeer onwaarschijnlijk' is vanwege de 'cultuurhistorische waarde'.