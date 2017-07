Van Kardinge 2.0 tot blotevoetenpad: dit zijn de plannen voor Eemsmond

Een kunstgrasveld in Roodeschool, korting op rookmelders en de aanleg van een blotevoetenpad. Zomaar een greep uit de plannen van de gemeenteraad voor de toekomst van Eemsmond.

De raad praat hier donderdagmiddag over tijdens de bespreking van het zogenoemde kaderplan. Daarin staan wensen voor de komende jaren. Een overzicht van de meest opvallende ideeën:Zowel Gemeentebelangen als het CDA wil een kunstgrasveld aanleggen op het sportpark in Roodeschool. Tijdens gesprekken met inwoners werd duidelijk dat die heel graag een kunstgrasveld willen. Gemeentebelangen wil hier alvast twee ton voor vrijmaken.De afvalstort van Usquert, in de volksmond 'Tjugchem' genoemd, wordt al jaren niet meer gebruikt en daarom afgedicht. Hierdoor is er ruimte voor initiatieven. Zo wil Vuilverwerkingsbedrijf Usquert er zonnepanelen plaatsen Gemeentebelangen vindt dit zonde en wil er een recreatiepark van maken, met bijvoorbeeld een klimbos of kabelbaan. Daarmee wordt het volgens de partij 'Kardinge 2.0'.Ook de SP wil meer gebruikmaken van de natuur om toeristen te trekken. Daarom komt de partij met een idee om een blotevoetenpad of belevingsroute aan te leggen. Dat is gratis vermaak, niet alleen voor toeristen maar ook voor eigen inwoners.Om het Boukemapark in Uithuizen is het nodige te doen. Het park, waar onder meer de nieuwe brede school, een speeltuin en sportvoorzieningen komen, is nog deels in aanbouw. Het CDA ziet kansen door het nieuwe clubgebouw van scouting te combineren met het gebouw van de ijsvereniging, omdat die alleen in de winter wordt gebruikt.Volgens Gemeentebelangen is de naam 'Boukemapark' wat suf. De partij ziet liever Campus het Hogeland, vanwege de komst van de brede school.De brandweerkazerne in Uithuizen gaat verhuizen. Doordat huisvesting voor rekening komt van de Veiligheidsregio, ziet de PvdA een klein voordeeltje van bijna 30.000 euro voor de gemeente. De partij wil daarom dat de gemeente kwalitatief goede rookmelders voor een klein prijsje aanbiedt aan inwoners van Eemsmond.Volgens de SP kampen steeds meer mensen in Eemsmond met een harddrugsverslaving. 'Je hoeft niet ver te reizen, maar enkel aan te bellen bij een adresje in de buurt en je hebt het', zegt fractievoorzitter Linda Visser.Daarom wil de partij dat de gemeente gaat kijken hoe de harddrugsproblematiek aangepakt kan worden.De PvdA zet vraagtekens bij het begrote bedrag van 2.500 euro voor het toezicht op seksinrichtingen. Volgens de partij zijn die niet te vinden in Eemsmond. De PvdA vraagt zich af of dat geld niet beter kan worden besteed.Op 1 januari 2019 fuseert Eemsmond met Bedum, De Marne en Winsum. Dat zorgt voor een hogere werkdruk onder ambtenaren van die gemeentes. Het gemeentebestuur schreef al dat de ambtelijke organisatie kwetsbaar is bij ziekte en verlof onder medewerkers.De SP maakt zich hier zorgen om en wil weten of extra ingehuurde krachten door de gemeente of door het Rijk worden betaald.Net als in de gemeente Winsum zijn er ook in Eemsmond plannen voor een groot eindfeest om het opheffen van de gemeente te 'vieren'. Volgens Gemeentebelangen hoeft er geen apart feest georganiseerd te worden. De partij ziet liever dat de gemeente een bestaand festival uitkiest om het eindfeest bij te organiseren.Wat er van deze en andere plannen terechtkomt is de vraag. Daar beslist de raad aan het eind van de vergadering over.