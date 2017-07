'Gaswinning kan wel degelijk fors verder omlaag'

(Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

De gaswinning in onze provincie kan wel degelijk fors verder omlaag. De echte behoefte aan Nederlands gas in binnen- en buitenland is in alle onderzoeken maar weinig aan bod gekomen. En dat is opmerkelijk als de overheid haar gasbesluiten alleen baseert op 'de leveringszekerheid', betoogde advocaat Jewan de Goede donderdag bij de Raad van State.





Bezwaren

Ook de provincie Groningen, negentien Groninger gemeenten en de Veiligheidsregio hebben bezwaar aangetekend tegen het gasbesluit. 'Het gebeurt niet vaak dat je als provincie procedeert tegen het Rijk', zegt commissaris van de Koning René Paas, die bij de zitting aanwezig is. 'Ik vind het belangrijk dat we laten zien dat het ons menens is.'



Miljarden kubieke meters gas

Volgens advocaat De Goede heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken niet in beeld gebracht of - vooral buitenlandse - afnemers met minder gas toekunnen, eventueel tijdelijk. Dat kan miljarden kubieke meters gas schelen. De afgelopen tijd was de levering aan deze grootafnemers zelfs hoger dan gepland, stelde hij.



Volgens de advocaat ziet Kamp de behoefte aan gas ten onrechte als een vaststaand gegeven. Zo heeft de minister ook niks concreets gedaan om met zijn allen minder afhankelijk te worden van Gronings gas. Daarvoor zijn verschillende maatregelen mogelijk, aldus De Goede.



Onduidelijkheid

Kamp heeft onlangs vastgesteld dat per jaar 21,6 miljard kuub gas mag worden gewonnen, de komende vijf jaar. De NAM zelf verzet zich daar overigens ook tegen, omdat Kamp eerst nog 24 miljard toestond. Daardoor is nu onduidelijkheid gecreëerd, vindt de NAM.



'Zo kan het niet'

'De vergunning is verleend voor vijf jaar en op een te hoog niveau', vindt Paas. 'Daar hebben overheden en ook veel maatschappelijke organisaties in Groningen van gezegd: Zo kan het niet. En dat maken we hier bij de Raad van State duidelijk.'



